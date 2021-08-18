ألمانيا: تسريع إيران تخصيب اليورانيوم انتهاك للاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 11 ثانية

حثت ألمانيا، اليوم الأربعاء، إيران على العودة إلى المفاوضات النووية بنهج بناء، مؤكدة إن تسريع طهران تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة ينتهك القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وحثت طهران .

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي “ليس لدى إيران مبرر مدني مقبول لتلك الخطوات، وبدلا من ذلك تكتسب معرفة ومهارات عسكرية”. وأضاف “نحث إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات بموقف بناء”.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الثلاثاء في تقرير اطلعت عليه رويترز إن إيران سرعت عملية تخصيب اليورانيوم.

وقالت الوكالة “في 14 أغسطس 2021، تحققت الوكالة… من أن إيران استخدمت 257 جراما من اليورانيوم 235 المخصب حتى 20 في المئة في شكل رابع فلوريد اليورانيوم من أجل إنتاج 200 جرام من معدن اليورانيوم 235 المخصب حتى 20 في المئة”.

وأضافت أن هذه الخطوة الثالثة في خطة من أربع خطوات تعمل عليها إيران في هذا الإطار.