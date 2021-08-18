إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة جنوب حيفا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 18 - أغسطس - 2021 4:49 مساءً

أفاد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم الاربعاء، باصابة جندي اسرائيل شمال اسرائيل.

ووفق المتحدث باسم الجيش، فان الجندي اصيب بجراح خطيرة خلال عمله على تصليح إحدى الاجزاء في سفينة داخل قاعدة بحرية شمالي اسرائيل.

وأكد المتحدث ان الجندي تمت اصابته جراء حريق اندلع في السفينة وتم تشخيص اصابته بحروق خطيرة، في الوقت الذي قامت فيه القوات بإخماد النيران.

و فتح الجيش الاسرائيلي تحقيقاً في الحادث لمعرفة تفاصيل اندلاع الحريق على السفينة. وفق المتحدث

وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة جندي بجروح خطيرة جراء انفجار تبعه اندلاع حريق على متن زورق تابع لسلاح البحرية في قاعدة الكوماندوز البحري في عتليت شمال إسرائيل، وتم نقل الجندي لمستشفى رامبام في حيفا – فتح سلاح البحرية تحقيقا في الحادث.