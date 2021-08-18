مصر تمنع المعلمين من دخول المدارس إلا بشرط

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

قررت وزارة التعليم المصرية، اليوم الأربعاء، عدم السماح للمدرسين والموظفين والعمال بدخول مقر العمل سواء في المدارس الحكومية والخاصة والدولية عند بدء العام الدراسي إلا بعد أخذ لقاح كورونا.

وسائل إعلام محلية، قالت إن الوزارة أرسلت نشرة إلى جميع المديريات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي.

وطالبت الوزارة في النشرة بإعداد قاعدة بيانات للعاملين على مستوي المدارس الحكومية والخاصة والدولية تحت مسئولية مدير المدرسة تشمل “متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولى، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقى أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل”، وإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.

وبحسب النشرة، ستقوم الوزارة بإخطار من لم يقوموا بالتسجيل بأن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021.

في السياق، أكدت الوزارة أنه لن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تناول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية.

وستقوم الوزارة بمساعدة العاملين التابعين لها للتسجيل على موقع وزارة الصحة المصرية لتحديد مكان تلقي اللقاح والموعد الحدد للجرعات.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي من المدرسين والموظفين والعمال بالمدارس حتى يتسنى بدء العام الدراسي المقبل بأمان ودون قلق من انتشار فيروس كورونا.