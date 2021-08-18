تفاصيل اجتماعات رئيس المخابرات المصرية في تل أبيب ورام الله

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 41 دقيقة

وصل رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، اليوم الأربعاء إلى تل أبيب، لبحث عدة ملفات مع كل من رئيس وزراء الاحتلال “نفتالي بينت”، ووزير جيش الاحتلال “بيني غانتس”، في مقدمتها محاولة للوصول إلى تهدئة طويلة الأمد في غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن لقاء الوزير كامل مع المسؤولين الإسرائيليين،تركز حول تثبيت التهدئة مع غزة بعد تهديدات أطلقتها الفصائل الفلسطينية، بعد ثلاثة أشهر على العدوان الأخير على غزة، احتجاجا على تردي الأوضاع الإنسانية وعدم دخول المنحة القطرية وفتح المعابر.

وذكر موقع (زمان يسرائيل) أن مسؤولين في المؤسسة الأمنية قالوا إنه لا علاقة بين المحادثات مع المخابرات المصرية ومسألة إدخال الأموال القطرية لغزة.

بدورها، قالت صحيفة يديعوت العبرية إن رئيس المخابرات المصرية وصل”إسرائيل” في زيارة سريعة والتقى بينيت وغانتس وبحث موضوع ترتيبات التهدئة مع غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية حذّرت من أنه لم يبدأ دخول الأموال ومواد البناء بالفعل، فإن عمليات الضغط على العدو ستتواصل، كما سيتمّ الرد على أي أفعال إسرائيلية بمختلف الأدوات المتاحة.

وجاءت زيارة الوزير عباس كامل للمنطقة بعد الكشف عن اتصالات مكثّفة جرت خلال اليومين الماضيين بين المقاومة الفلسطينية والوسطاء، والتي تطالب بضرورة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل العدوان الأخير على غزة 11 مايو/ ايار الماضي، خاصة في ما يتعلّق بالمعابر، والمنحة القطرية، والسماح بدخول مواد البناء لبدء عملية الإعمار.

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ووزير المخابرات المصرية

واستقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير اللواء عباس كامل، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وثمّن الرئيس عباس، مواقف وجهود ومبادرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.

من جانبه، نقل الوزير عباس كامل، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس محمود عباس، وتأكيده على حرص جمهورية مصر العربية على التنسيق والعمل مع دولة فلسطين في جميع الخطوات والمبادرات، لما فيه خير الشعبين والبلدين ودعم الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله.

وحضر اللقاء، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ومن الجانب المصري اللواء عمرو نظمي، واللواء أحمد عبد الخالق.