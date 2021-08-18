ميركل تبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاني وأمير قطر التطورات في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفاد متحدث باسم المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بأنها “تحدثت مع رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، وأمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، حول التطورات بأفغانستان.

وقال المتحدث، ستيفن زايبرت، في مؤتمر صحفي دوري: “المستشارة تحدثت أمس، في وقت مبكر من المساء، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وكذلك مع أمير قطر”.

وأشار إلى أن ميركل تحدثت مع فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لافتة إلى أن “أكبر تدفقات للأفغان في الوقت الحالي كانت داخل البلاد”.