شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب في لبنان اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

تراجعت أسعار الذهب في لبنان، اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، رغم صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 86.956 ألف ليرة (57.50 دولار)، مقابل 87.416 ألف ليرة (57.72 دولار)، أمس.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بالأسواق إلى 76.088 ألف ليرة (50.32 دولار)، مقابل نحو 76.491 ألف ليرة (50.50 دولار)، أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى مستوى 65.218 ألف ليرة (43.13 دولار)، مقابل 65.563 ألف ليرة (43.29 دولار)، أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50.725 ألف ليرة مقابل 50.993 ألف ليرة (33.67 دولار)، أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 43.478 ألف ليرة (28.75 دولار)، مقابل 43.708 ألف ليرة (28.86 دولار)، أمس.

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، خلال تعاملات الأربعاء إلى 2.704 مليون ليرة (1788 دولارا)، مقابل 2.718 مليون ليرة (1795 دولارا)، أمس.

وانخفض سعر الجنيه الذهب في لبنان (8 جرامات من عيار 21) إلى 608.707 (402.54 دولار)، مقابل 611.926 ألف ليرة (404.03 دولار)، أمس.

وعالميا، واصلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعها لتقترب من أعلى مستوى لها في أسبوعين، وتعزز من زحفها الحثيث نحو مستوى 1800 دولار.

وتعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا بفعل تنامي المخاوف حيال السلالة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وأثرها الاقتصادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1792.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس آب عند 1795.25 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1793.50 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق المعني بمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "المشكلة الأبرز هي السلالة دلتا وما إذا كانت ستؤثر بشكل ملموس على التعافي العالمي. في هذا الوضع، من المرجح أن يجد الذهب المزيد من الشراء الباحث عن الملاذ.

وتابع: "لكن الذهب يواجه صعوبات لتجاوز مستويات المقاومة الفنية الكبيرة بين 1800 و1850 دولارا. مصير الذهب ستقرره لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي وما إذا كانت ستلمح إلى خفض وشيك للتحفيز في سبتمبر أيلول".

وما زالت معنويات المخاطرة ضعيفة في الأسواق المالية الأوسع نطاقا، فيما تحوم الأسهم الآسيوية قرب أدنى مستوياتها منذ بداية العام في الوقت الذي تجتاح فيه السلالة دلتا المنطقة.

ومما عزز الإشارات على تباطؤ الاقتصاد، انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو تموز.