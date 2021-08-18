"رابطة العالم الإسلامي" تدعو لحفظ الأرواح والممتلكات بأفغانستان

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

قالت رابطة العالم الإسلامي إنها تتابع باهتمام بالغ الأحداث الجارية بأفغانستان، داعيةً جميع الأطراف إلى حفظ الأرواح والممتلكات.



وأعرب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عن أمله في استقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت، وأن يتحد جميع أبناء الشعب الأفغاني من أجل وطنهم.

وقال العيسى إن "الرابطة باسم مفتي وعلماء الأمة الإسلامية من أعضاء مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية والهيئة العليا لوثيقة مكة المكرمة وباسم شباب الأمة المنضوين تحت رايتها العالمية، تقف إلى جانب الشعب الأفغاني وتدعم خياراته وحقه في أن ينعم بالحياة الكريمة في إطار ما يجب من تحقيق معنى الأخوة الإيمانية والوطنية التي لابد أن تشمل الجميع بوعيٍّ ديني ووطني لا يرتضي منهج التصنيف والإقصاء والتقسيم وفرض الآراء من جانب واحد، وباعتبار أفغانستان جزءاً مهماً في عالمها الإسلامي والدولي".

وأضاف: "على أهل الحل والعقد فيها بكامل طيفهم دون استثناء أن يُغَلِّبوا المصلحة العليا لأفغانستان بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، ولن يكون ذلك إلا بانسجامها التام في داخلها الوطني ومع عالمها الإسلامي والدولي كدولة عصرية ترعى الحقوق والحريات المشروعة، وتحترم ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ووثيقة مكة المكرمة التي أمضاها مفتو وعلماء الأمة وأقرتها الدول الإسلامية، وتحترم المواثيق والأعراف الدولية".

وأكد عبى ضرورة "أن يستفيد الجميع من عظات التاريخ قديماً وحديثاً، فلله سُنَنٌ كونية يجب احترامها، وشريعة الإسلام سمحة حضنت وتألفت الجميع وحفظت حقوقهم وحرياتهم، ولها قواعد شرعية اتفق عليها علماء الأمة الإسلامية جمعت بين ثبات أصولها ومرونة فروعها، ومن بينها قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وسد الذرائع والنظر في المآلات ومن ذلك سد أبواب الفتن التي متى فُتحت صَعُب إغلاقُها".

وبعد نحو 3 أشهر من بدء انسحاب القوات الدولية، أتمت طالبان، الأحد، سيطرتها على كافة الولايات بما فيها العاصمة، فيما فرّ الرئيس أشرف غني من البلاد، تاركاً السلطة للحركة.

وعقب سيطرتها، دعت أكثر من 60 دولة إلى ضرورة فتح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين في الخروج من أفغانستان وإبقاء المطارات والمعابر الحدودية مفتوحة.

و"رابطة العالم الإسلامي" منظمة إسلامية شعبية عالمية جامعة، أنشئت عام 1962، ومقرها بمدينة مكة المكرمة، وهي تُعنىٰ بإيضاح حقيقة الدعوة الإسلامية، ومد جسور التعاون الإسلامي والإنساني مع الجميع.