بايدن يقرّر تخصيص 500 مليون دولار لمساعدة اللاجئين من أفغانستان

18 أغسطس , 2021

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن قرّر تخصيص 500 مليون دولار لمساعدة اللاجئين من أفغانستان. وأصدر بايدن مذكرة توجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن لاستخدام قانون مساعدة الهجرة واللاجئين، للمساعدة في تلبية احتياجات اللاجئين والهجرة العاجلة غير المتوقعة للاجئين وضحايا النزاع والأشخاص المعرضين للخطر نتيجة الوضع في أفغانستان.

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