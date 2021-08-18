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السومرية تنشر مواعيد انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-18 | 15:26

السومرية تنشر مواعيد انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد

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أعلنت الهيأةُ التطبيعية، اليوم الأربعاء، مواعيد انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.
وقالت التطبيعية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنها "حددت مواعيد انطلاق منافسات الموسم الكروي (٢٠٢١/٢٠٢٢) في اجتماعها الذي عقد اليوم الأربعاء (18/8/2021) في مقر اتحاد الكرة، بحضور رئيس التطبيعية إياد بنيان، وأعضاء التطبيعية والأمين العام محمد فرحان".

وقررت التطبيعيةُ، وفق البيان، "انطلاق بطولة كأس العراق في (٢٠٢١/٩/١٠)، وستقامُ مباراة كأس السوبر يوم (17/9/2021)، بينما سيكون انطلاق الدوري الممتاز للموسم الجديد بتاريخ (20/9/2021)".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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