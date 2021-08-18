السومرية تنشر مواعيد انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد

أعلنت الهيأةُ التطبيعية، اليوم الأربعاء، مواعيد انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

وقالت التطبيعية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنها "حددت مواعيد انطلاق منافسات الموسم الكروي (٢٠٢١/٢٠٢٢) في اجتماعها الذي عقد اليوم الأربعاء (18/8/2021) في مقر اتحاد الكرة، بحضور رئيس التطبيعية إياد بنيان، وأعضاء التطبيعية والأمين العام محمد فرحان".



وقررت التطبيعيةُ، وفق البيان، "انطلاق بطولة كأس العراق في (٢٠٢١/٩/١٠)، وستقامُ مباراة كأس السوبر يوم (17/9/2021)، بينما سيكون انطلاق الدوري الممتاز للموسم الجديد بتاريخ (20/9/2021)".