سفارة أفغانية تزيل صورة 'الرئيس' وتوجه طلباً للانتربول

وأظهرت صور نشرت على موقع تويتر لحظة إزالة صور الرئيس أشرف غني من مبنى السفارة، وتعليق صورة لنائبه السابق أمر الله صالح.

وأمس الثلاثاء، أعلن أمر الله صالح الذي ينتمي للأقلية الطاجيكية في أفغانستان عن توليه رئاسة البلاد بشكل مؤقت طبقا للدستور الأفغاني بعد هروب الرئيس أشرف غني.



وقالت مصادر لقناة طلوع نيوز الأفغانية، إن السفارة الأفغانية في طاجيكستان، طلبت من الإنتربول، اعتقال الرئيس أشرف غني ومدير مكتبه ومستشار الأمن القومي بتهمة سرقة أموال عامة.