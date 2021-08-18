انت الان تتابع خبر سفارة أفغانية تزيل صورة 'الرئيس' وتوجه طلباً للانتربول والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السفارة الأفغانية في طاجيكستان، اليوم الأربعاء، اعترافها بأمر الله صالح النائب السابق للرئيس المستقيل أشرف غني رئيسا للبلاد، بعد يوم من إعلانه نفسه رئيسا شرعيا طبقا للدستور.
وأظهرت صور نشرت على موقع تويتر لحظة إزالة صور الرئيس أشرف غني من مبنى السفارة، وتعليق صورة لنائبه السابق أمر الله صالح.
وأمس الثلاثاء، أعلن أمر الله صالح الذي ينتمي للأقلية الطاجيكية في أفغانستان عن توليه رئاسة البلاد بشكل مؤقت طبقا للدستور الأفغاني بعد هروب الرئيس أشرف غني.
وقالت مصادر لقناة طلوع نيوز الأفغانية، إن السفارة الأفغانية في طاجيكستان، طلبت من الإنتربول، اعتقال الرئيس أشرف غني ومدير مكتبه ومستشار الأمن القومي بتهمة سرقة أموال عامة.
وأمس الثلاثاء، أعلن أمر الله صالح الذي ينتمي للأقلية الطاجيكية في أفغانستان عن توليه رئاسة البلاد بشكل مؤقت طبقا للدستور الأفغاني بعد هروب الرئيس أشرف غني.
وقالت مصادر لقناة طلوع نيوز الأفغانية، إن السفارة الأفغانية في طاجيكستان، طلبت من الإنتربول، اعتقال الرئيس أشرف غني ومدير مكتبه ومستشار الأمن القومي بتهمة سرقة أموال عامة.