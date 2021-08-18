رسمياً.. الجزائر تسيطر على جميع الحرائق

وقالت إدارة الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية، في بيان لها، إن "أفراد الحماية المدنية تمكنوا من إخماد 7 حرائق غابات في كل من عين الدفلى، والبليدة، وبجاية (وسط)، وسطيف وخنشلة (شرق) بحريق واحد لكل منها، وحريقان في جيجل (شرق).وأضاف البيان، أن "إدارة الحماية المدنية لم تسجل أية حرائق أخرى في عموم البلاد حتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي".

ومنذ أيام تشهد نحو 20 ولاية جزائرية حرائق غابات غير مسبوقة، رافقتها موجة حر قياسية ورياح جنوبية قوية، وتسببت هذه الحرائق في وفاة 69 شخصا منهم 28 عسكريا، وفق بيانات رسمية، أغلبهم بولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل شرقي العاصمة الجزائر.

