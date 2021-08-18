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تحرك «600 من أفراد الجيش الألماني» لإجلاء الرعايا الألمان وموظفي السفارة في أفغانستان

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت ألمانيا عزمها إرسال ما يصل إلى 600 من أفراد الجيش إلى العاصمة الأفغانية (كابول) للمساعدة في إجلاء الرعايا الألمان وموظفي السفارة الأفغان.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية أن مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء على المهمة، بينما من المرجح أن يصوت البرلمان الألماني عليها الأسبوع المقبل، حيث يتعين الحصول على موافقة البرلمان على كل انتشار أجنبي مسلح للجيش الألماني.

يذكر أنه عادة ما يحدث هذا قبل بدء الانتشار، لكن في هذه الحالة وبسبب الخطر الوشيك الذي يتعرض له المواطنون الألمان في أفغانستان، تقرر تنفيذ المهمة على أن يتم التصويت عليها في البرلمان في وقت لاحق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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