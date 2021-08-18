شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات انتخابات اللجان بعد تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدء دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى لمجلس النواب فى أكتوبر القادم يبدأ تنفيذ تعديلات الجديدة التى تمت على لائحة المجلس الداخلية، ومن بينها ما يتعلق بانتخابات اللجان النوعية، والتى تتم مع بداية دور الانعقاد وفقا للموعد الذى يحدده رئيس المجلس، إذا أعطت التعديلات وفقا للمادة 39 من اللائحة لمكتب المجلس التنسيق بين طلبات الترشيح لعضوية اللجان، مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان بدون مراعاة الأقدمية فى عضوية اللجان كما كان معمولا به من قبل.

ونصت المادة (39) أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

ووفقا للمادة 42 بعد تعديلها تجرى انتخابات كل لجنة لاختيار الرئيس والوكيلين وأمين السر فى بداية دور الانعقاد.

وتقدم الطلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

وألغت التعديلات تقديم طلبات الترشح لرئيس المجلس قبل إجراء الانتخابات، وألغت إعلان رئيس المجلس الترشيحات لأعضاء المجلس، كما ألغت أيضًا أن يعلن رئيس المجلس نتيجة الانتخابات.

ويذكر أن لائحة مجلس النواب الصادرة بقانون عام 2016 تم تعديلها بقانون، وصدق عليها رئيس الجمهورية مؤخرا.