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الإمارات تقدم 52,433 جرعة من لقاح كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 52,433 جرعة من لقاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 52,433 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 17,506,683 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 177.01 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد - 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد - 19".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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