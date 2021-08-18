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الإمارات .. 1089 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 1089 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 705,089 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2009 حالات.

‌وأشارت الوزارة إلى أنه تم شفاء 1605 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 684,414 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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