شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. 1089 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 1089 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 705,089 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2009 حالات.

‌وأشارت الوزارة إلى أنه تم شفاء 1605 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 684,414 حالة.