إقالة وزيرة الصحة في سريلانكا.. والسبب علاج كورونا بالسحر!

أقال الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا وزيرة الصحة بافيترا فانياراتشي لأنها مارست طقوسا سحرية لمكافحة الفيروس التاجي.
وتتهم الوزيرة السريلانكية بأنها استخدمت “السحر والجرع السحرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا”.
ورصد أن فانياراتشي “استخدمت علنا في يناير” جرعة سحرية” تلقتها من ساحر لحماية نفسها من الإصابة بفيروس كورونا.
علاوة على ذلك، سكبت الوزيرة قدرا من “الماء المقدس” في النهر للقضاء على وباء كوفيد في البلاد”.
مع كل ذلك، لم تفلت فانياراتشي من كورونا، حيث أصيبت بالعدوى، وجرى علاجها في وحدة العناية المركزة بإحدى العيادات.
وكلف كيهيليا رامبوكويلا، وزير الإعلام بترؤس وزارة الصحة، فيما أفيد بأن فانياراتشي، ستبقى مع ذلك في الحكومة، لأنها تتولى أيضا وزارة النقل، الأقل أهمية في ظروف الجائحة الراهنة.
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