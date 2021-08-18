3 قتلى في مظاهرات مناهضة لطالبان بـ"جلال آباد" الأفغانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في احتجاجات مناهضة لطالبان، بمدينة جلال آباد الأفغانية.

ونقلت عن شاهدين ومسؤول سابق في الشرطة الأفغانية أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من عشرة بعد أن فتح عناصر من طالبان النار خلال احتجاجات ضد الحركة في مدينة جلال أباد بأفغانستان.

وقال الشاهدان إن القتلى سقطوا عندما حاول سكان رفع العلم الوطني الأفغاني في ميدان بالمدينة الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا شرقي العاصمة كابول.

ولم يتسن الاتصال بمتحدثين باسم طالبان للحصول على تعقيب.

وبعد نحو 3 أشهر من بدء انسحاب القوات الدولية، أتمت طالبان، الأحد، سيطرتها على كافة الولايات بما فيها العاصمة، فيما فرّ الرئيس أشرف غني من البلاد، تاركاً السلطة للحركة.