إصابات في تدافع بمطار كابول.. و"الأطلسي" يبرئ "طالبان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول بحلف شمال الأطلسي عن إصابات بين المتدافعين عند بوابة مطار كابول، اليوم الأربعاء، فيما استبعد ضلوع طالبان في أعمال عنف هناك.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول، الذي كان يعمل من المطار، قوله إن المدنيين الأفغان الذين يسعون لمغادرة البلاد، بعد أن سيطرت حركة طالبان على كابول، يوم الأحد، طُلب منهم عدم التجمع حول المطار، ما لم يكن بحوزتهم جواز سفر وتأشيرة.



وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه لم يسمع بأي تقارير عن أعمال عنف من قبل مقاتلي طالبان خارج المطار.

واضطرت القوات الأمريكية التي تدير المطار إلى وقف الرحلات يوم الإثنين الماضي، بعدما اجتاح آلاف الأفغان المطار، بحثا عن مكان على رحلة للخروج، لكنها استؤنفت منذ أمس بعد السيطرة على الوضع.

وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، ودول أخرى لها بعثات في أفغانستان، إلى إجلاء الدبلوماسيين والمدنيين عبر مطار كابول، وهو السبيل الوحيد للدخول والخروج للكثيرين في البلاد.

وشهد المطار يوم الإثنين فوضى عارمة، جراء توافد حشود الأفغان للبحث عن خروج آمن من البلاد، بعد سيطرة طالبان، وأطلقت القوات الأمريكية النار لتفريق الحشود، وتعلّق البعض بطائرة نقل عسكرية أمريكية أثناء استعدادها للإقلاع، ما أدى لسقوط قتلى.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة بًثت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات المدنيين وقد غزوا الممر الوحيد للمطار وتدافعوا لركوب الدرج والجلوس أعلى الطائرات آملين في السفر، خارج أفغانستان.