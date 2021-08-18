الشيخ محمد بن راشد يعلن منح رواد العمل الإنساني في الإمارات الإقامة الذهبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

احتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف يوم غد الخميس، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منح رواد العمل الإنساني في الإمارات الإقامة الذهبية.



وافتخر بدولة الإمارات التي قدمت أكثر من 320 مليار درهم مساعدات منذ التأسيس، مؤكداً سموه أن الإمارات ليست عاصمة اقتصادية فقط بل عاصمة انسانية وحضارية.

وقال عبر تويتر: "يصادف غداً اليوم العالمي للعمل الإنساني..نفخر بدولتنا التي قدمت أكثر من 320 مليار درهم مساعدات منذ التأسيس..نفخر بكوادرنا ومؤسساتنا والمنظمات الدولية الانسانية على أرضنا..ونعلن منح رواد العمل الانساني في الإمارات الإقامة الذهبية..لسنا عاصمة اقتصادية فقط بل عاصمة انسانية وحضارية".

وأضاف عبر تويتر: "العالم أمام مرحلة جديدة ترسم ملامحها التطورات والتحولات السياسية والاقتصادية والتقنية الكبرى التي نشهدها كل يوم من حولنا،والتي تضع أمامنا تحديات وفرصاً تحتاج منا جميعاً إلى العمل لبحث تأثيرها في الإنسان،الركيزة الأساسية لأية عملية تطور تمرّ بها البشرية على مر العصور".