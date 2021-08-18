شكرا لقرائتكم خبر عن 40 يوما على رحيل جيهان السادات.. ذكرى الأربعين لقرينة بطل الحرب والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء ذكرى رحيل السيدة جيهان السادات والتى رحلت عن عالمنا يوم 9 يوليو الماضى، بعد صراع مع المرض.

وتلقت قرينة الرئيس الراحل أنور السادات العلاج فى مصر قبل أسابيع قليلة من وفاتها، فى حين كانت تتلقى العلاج الولايات المتحدة الأمريكية قبل عامين، وعادت إلى مصر قبل أشهر قليلة من الوفاة، إلى أن تدهورت حالتها الصحية، ودخلت إثرها العناية المركزة لتتلقى رعاية طبية كاملة على أعلى مستوى.

ورحلت السيدة جيهان السادات عن عالمنا فى اليوم التاسع من يوليو 2021، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.