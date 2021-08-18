شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط لجنة الإعلام والثقافة بالنواب.. 84 اجتماعا ومناقشة 29 طلب إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة النائبة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، تقرير عن نشاط وإنجازات اللجنة منذ بدء دور الانعقاد العادي الأول، منذ شهر يناير وحتى نهاية دور الانعقاد في شهر يوليو2021.

وأوضح التقرير أن اللجنة عقدت عدد 84 اجتماعاً ناقشت خلالها موضوعات متنوعة (إعلام – ثقافة- آثار)، وأبرز التقرير أهم الموضوعات التي ناقشتها اللجنة، ومنها مناقشة بيانات كل من وزراء: (الإعلام - الثقافة -السياحة والآثار) بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وانتهت اللجنة إلى إعداد تقرير عنها تضمن ملاحظاتها ورأيها وتوصياتها عن كل بيان على حدة.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة ناقشت عدد 29 طلب إحاطة، تنوعت ما بين مجالات الثقافة والآثار، حيث استمعت اللجنة إلى مقدمي طلبات الإحاطة ورد الحكومة، وانتهت إلى بعض التوصيات بشأن موضوعات طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها، حيث انصبت معظمها على بعض المشاكل التي تواجه قصور الثقافة بالمحافظات.

وبالنسبة للزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة الإعلام والثقافة والآثار، أشار التقرير إلى أن اللجنة قامت بزيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية بتاريخ 4/7 /2021، لتفقد معدلات تنفيذ مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمنطقــــــــة أبو مينا الأثرية، والوقوف على معدلات التنفيذ بمشروع المتحف اليوناني، وكذا تفقد بعض المواقع الثقافية ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة خلال زيارتها السابقة للمحافظة.

جدير بالذكر، أن هيئة مكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب تشكلت خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، والوكيلين النائب نادر مصطفى – عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب يوسف الحسيني، وتولى أمانة سر اللجنة النائب تامر عبد القادر.