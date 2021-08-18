منح دراسية لأوائل الثانوية العامة بالجامعة المصرية اليابانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، ‏توفير عدد من المنح‏‏ لأوائل الثانوية العامة، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الطلاب المتفوقين والمتميزين علميًا.

وقال الجوهري، إن الجامعة تقدم تعليمًا بمواصفات عالمية إذ تطبق نظم التعليم والمفاهيم الأكاديمية اليابانية التي تقوم على الطرق المعملية في التعليم والتعلم القائم على إنجاز المشروعات البحثية.

كان الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للشئون الأكاديمية والتعليم، أعلن فتح باب التقديم والتسجيل لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأخرى للعام الدراسي٢٠٢١-٢٠٢٢ بدءًا من الأحد المقبل.