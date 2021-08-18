كونتكت للتخصيم تخطط لزيادة محفظة أوراقها المالية إلى مليار جنيه بنهاية العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال هاني عمر، المدير التنفيذي لشركة كونتكت للتخصيم، إن شركته تخطط لزيادة محفظة الأوراق المالية إلى مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء ردا على سؤال الخليج 365 أن محفظة الأوراق المالية حاليا تبلغ 400 مليون جنيه مخططا أن تصل إلى مليار جنيه بنهاية العام الجاري بعد توقيع بروتوكول جديد مع شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية.

ووقعت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات اليوم الأربعاء على اتفاقية تعاون مع شركة كونتكت للتخصيم بهدف تمويل عملاء اتش سي المتداولين في الأسهم والأوراق المالية عن طريق الشراء بالهامش (Margin Trading) بقيمة تبلغ 400 مليون جنيه.

وأكد عمر أن الشركة تستحوذ على المركز السابع من إجمالي الحصة السوقية لشركات التخصيم برغم تدشين الشركة أعماله خلال 3 سنوات.

وأضاف عمر أن إطلاق برنامج تخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش لعملاء شركة اتش سي يعد أول برنامج يصدر في السوق.

وتوقع عمر أن التعاون الجديد بين شركة كونتكت للتخصيم وإتش سي للأوراق المالية سيكون له تأثير إيجابي على أسهم الشركتين بعد ترتيبات امتدت لشهور.