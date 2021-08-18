بالصور.. ضبط 4 أشخاص نقبوا عن الآثار بمنزل في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

ضبطت قوة من مباحث السياحة والآثار بأسوان، اليوم الأربعاء، 4 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل بقرية حاجر أبو خليفة بمركز ادفو.

وكانت معلومات وردت إلى العقيد حسن عبدالموجود، مفتش مباحث السياحة والآثار بأسوان، بتنقيب أحد الأشخاص عن الآثار بمنزله بقرية حاجر أبو خليفة بادفو.

بالتأكد من صحة المعلومات، جرى عمل حملة مكبرة من مباحث الآثار ومباحث إدفو، داهمت منزل "ع. م" بقرية حاجر أبو خليفة، وجرى ضبط 4 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الأثار، والعثور على حفرة دائرية بعمق 12 مترًا، والأدوات المستعملة في الحفر.

جرى تحرير المحضر اللازم، وعرض المتهمين على النيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.