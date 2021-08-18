"محافظ المنيا": زيادة مراكز لقاح كورونا الخاصة بالمسافرين

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، زيادة مواقع تلقي لقاح فيروس كورنا الخاص بالمسافرين، إلى 6 مراكز، لتسهيل عملية تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورنا للمسافرين، بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح الثابتة وعددها 17 مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 40 فريقًا طبيًا متحركًا.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري مع أعضاء مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، بحضور وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.

وقال المحافظ، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية للدولة، لتطعيم العاملين بالقطاعات الحكومية، ومديريات الخدمات، بالإضافة لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئات التدريس، وكذا العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي قبل بدء العام الدراسي الجديد، فضلاً عن التوسع في تطعيم العاملين في دواوين عموم المحافظات، والمديريات العاملة لحماية المجتمع من انتشار الفيروس، مطالبا مشاركة أعضاء مجلس الشيوخ في تنظيم عملية تلقي اللقاح لكافة الفئات المستهدفة.



وأوضح القاضي، أن هناك 1327 مشروعً يجري تنفيذها على أرض المحافظة، ضمن اعمال مبادرة حياة كريمة، منها 219 خاص بمياه الشرب، و 194 خاص بالصرف الصحي ومحطات المعالجة والرفع.