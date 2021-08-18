محافظ القليوبية يتابع تطعيم الموظفين بالديوان العام بلقاح كورونا- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، تطعيم الموظفين والعاملين بديوان عام المحافظة بلقاح كورونا، وذلك عبر الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين.

وتابع الهجان، انتظام سير العمل وأكد على ضرورة توفير مقاعد للموظفين والعاملين تيسيرًا عليهم وتخفيفًا للتزاحم.

وأصدر الهجان تعليمات ببدء تطعيم الموظفين والعاملين بمجالس المدن والأحياء والمديريات الخدمية والشركات والمصانع خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ووجه محافظ القليوبية، الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة، بمتابعة المستشفيات والمراكز الطبية إضافة لمكاتب الصحة المخصصة لراغبي السفر، لتقديم كافة الخدمات، والتيسير على المواطنين.