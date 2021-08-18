رحلات الإجلاء تُستأنف في مطار كابول ... التفاصيل

اسماعيل عبد الحي - أعلن مسؤول أمني غربي في مطار العاصمة الأفغانية كابول لـ"رويترز"، أن الرحلات الجوية العسكرية لإجلاء الدبلوماسيين والمدنيين من أفغانستان بدأت في الإقلاع صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد المسؤول بأن مدرج المطار الذي كان يعج بآلاف من المستميتين على الهرب من العاصمة، بات خاليا من الحشود.

وكانت القوات الأمريكية المسؤولة عن المطار، قد جمّدت رحلات الإجلاء بسبب الفوضى.

وأثار الإنتصار الخاطف للمتمردين الذين إحتلوا مساء أول أمس الأحد، القصر الرئاسي في كابول، حالة من الذعر شهدها مطار العاصمة، نقطة الخروج الوحيدة من البلاد، أدت إلى تهافت حشود لمحاولة الفرار من النظام الجديد الذي تعهدت الحركة الإسلامية المتشددة بإقامته بعد حرب إستمرت عشرين عاما.

وأظهرت مقاطع فيديو إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد فوضى عارمة في المطار، حيث يحتشد الآلاف على المدرج نفسه فيما تتمسك مجموعات من الشباب بسلالم الصعود إلى الطائرات.

وغداة إطلاقها النار في الهواء لمحاولة ردع الحشود عن مسار الطائرات على مدارج المطار، أطلقت القوات الأمريكية النار أمس الإثنين، ما أدّى إلى مقتل رجلين "أشهرا سلاحهما"، كما أعلن مسؤول في البنتاغون.

وأكد البنتاغون أن هناك حاليا حوالي 2500 جندي أمريكي في كابول يساعدون في تنظيم إجلاء آلاف الأمريكيين والأفغان الذين عملوا معهم مترجمين وفي وظائف أخرى.

وكالات