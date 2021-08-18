قائد الجيش البريطاني: طالبان ربما تكون مختلفة هذه المرة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال قائد الجيش البريطاني، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي أن يعطي العالم حركة طالبان متسعاً لتشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، وربما يكتشف بعدها أن المتمردين الذين تعامل معهم طيلة عقود على أنهم متشددون قد أصبحوا أكثر عقلانية.

وقال مسؤول من طالبان، اليوم الأربعاء، إن قادة الحركة سيُظهرون أنفسهم للعالم، على النقيض مما حدث خلال العشرين عاماً الماضية حين كان معظم قادتها متخفين لا يظهرون في العلن.

وقال قائد أركان الدفاع البريطاني نيك كارتر إنه على اتصال مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، مضيفاً أن كرزاي يجتمع مع طالبان اليوم.

وأضاف كارتر في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: «علينا أن نتحلى بالصبر، وعلينا أن نمسك أعصابنا وأن نمنحهم فرصة لتشكيل حكومة وأن نعطيهم متسعاً لإظهار إمكاناتهم... ربما كانت طالبان هذه مختلفة عن طالبان التسعينيات التي يتذكرها الناس».

ومضى قائلاً: «ربما نفاجأ -إن أعطيناهم مساحة- أن طالبان هذه أكثر عقلانية، لكن ما يجب علينا أن نتذكره جيدا أنها ليست منظمة متجانسة.. طالبان مجموعة من شخصيات قبلية متباينة جاءت من كل أطياف الريف الأفغاني».

وتابع: «ربما كانت هذه طالبان الأكثر تعقلاً... إنها أقل قمعية. وإذا نظرنا للطريقة التي تحكم بها كابول في الوقت الراهن، فسنجد مؤشرات على أنها أكثر عقلانية».