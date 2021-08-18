طائرات عراقية تقصف مواقع تنظيم داعش الارهابي في كركوك

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

قصفت طائرات إف -16 العراقية اليوم الأربعاء، مواقع لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين في محافظة كركوك، 250 كم شمالي بغداد.



وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحافي اليوم، إن طائرات إف 16 العراقية شنت غارات على سلسلة جبال حمرين ضمن الحدود الفاصلة بين المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك وعمليات صلاح الدين.

وأوضحت أن الضربة الجوية استهدفت وكرين لعناصر عصابات داعش الإرهابية، دُمرا بالكامل.