رئاسة الجمهورية التونسية تعلن إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، مجموعة من الإجراءات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.



وأوضحت أنه تم تعديل توقيت حظر التجوال ليُصبح من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة الـ5 صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس وحتى إشعار آخر.

وأضافت في بيان لها، الأربعاء، أنه تم منع جميع التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المغلقة، إضافة إلى السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بحضور التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة مع ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها،

وأعلنت أنه على أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها إغلاق أبوابها بحلول الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي،

وأكدت أنه على جميع الوافدين على البلاد التونسية عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، إحضار نتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد-19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل مع ضرورة الاستظهار بشهادة في الغرض، مع وجوب الخضوع لحجر صحي إجباري لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد التونسية. ويُستثنى من الحجر الصحي الإجباري الوافدين الذين أثبتوا استكمالهم لعملية التلقيح.

وشددت الرئاسة في بيانها، أنه على السلطات الصحية المدنية والعسكرية تكثيف وتسريع حملة التلقيح والتقصي الموسع لحاملي الفيروس.

وأقرت تشديد التطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومي،

وأعلنت أنه على جميع القائمين على مكافحة كوفيد-19 توحيد الإجراءات وإحكام التنسيق على مستوى البلاد حسب مؤشرات انتشار العدوى بين المعتمديات والبلديات.