جيروزاليم بوست”: الجيش الإسرائيلي يدفع باتجاه ضرب إيران بعد هجوم “ميرسر ستريت”

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قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية، اليوم الأربعاء، إن ”الجيش يدفع تجاه عمل عسكري ردا على هجوم إيران على الناقلة الإسرائيلية، ميرسر ستريت، في خليج عمان أواخر الشهر الماضي، في حين يرى المسؤولون السياسيون ضرورة اتباع الدبلوماسية“.

وكشف الصحيفة أن ”مباحثات بين المستوى السياسي وكبار الرتب في الجيش وجهاز الاستخبارات (الموساد) جرت الأسبوع الماضي، فيما يتعلق بالساحة البحرية الدولية، ونشاط إيران ضد السفن المملوكة لإسرائيل“.

وأشارت إلى أنه وفقا لأعضاء بارزين في هيئة الأركان والبحرية في الجيش فقد ”استنفدت إسرائيل نشاطها السياسي ضد إيران، وبالتالي فإن الرد العسكري مطلوب“، في أعقاب الهجوم الإيراني الأخير على ناقلة النفط (ميرسر ستريت).

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة في الجيش الإسرائيلي قولها، إنه ”لا ينبغي السماح للنظام الإيراني بمهاجمة الناقلات الإسرائيلية؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمصالح الإسرائيلية في المستقبل، وتعريض السفن المدنية على خطوط الشحن في العالم للخطر“.