شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط 3 محاولات للهجرة غير الشرعية بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت السلطات الأمنية المغربية أمس بساحل إقليم طرفاية جنوب المغرب، ثلاث محاولات للهجرة غير الشرعية نحو جزر الكناري الإسبانية.

وأوضح بيان للسلطات المحلية للإقليم صدر اليوم، أنه تم اعتراض قارب على متنه 38 مرشحاً للهجرة غير الشرعية، جميعهم مواطنون مغاربة، واعتراض قاربين آخرين بشاطئ آخر في المدينة نفسها كان على متنه 17 شخصاً، وقارب ثالث كان على متنه 38 شخصاً، وكلهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 9 نساء و 4 أطفال.

وأكد البيان أنه تم في الأيام الماضية تكثيف عمليات المراقبة للحد من محاولات الهجرة غير الشرعية، وإنقاذ قوارب في عرض مياه البحر، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.