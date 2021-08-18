شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا : 799 حالة وفاة و 20914 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء تسجيل 799 حالة وفاة و 20914 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى ستة ملايين و 663473 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 172909 .

وسجلت البلاد 20713 حالة تعاف جديدة، ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى خمسة ملايين و 939037 .