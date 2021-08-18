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روسيا : 799 حالة وفاة و 20914 إصابة جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء تسجيل 799 حالة وفاة و 20914 إصابة جديدة بفيروس في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى ستة ملايين و 663473 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 172909 .

وسجلت البلاد 20713 حالة تعاف جديدة، ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى خمسة ملايين و 939037 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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