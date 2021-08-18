شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 147 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في السلطنة إلى 300728 حالة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 4013 حالة. ولفتت إلى تعافي 208 حالات من الإصابة بـ/كورونا / ليرتفع عدد المتعافين في السلطنة إلى 289130، فيما وصل عدد الحالات المحجوزة في العناية المركزة إلى 95 حالة.