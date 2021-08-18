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سلطنة عمان تسجل 147 إصابة جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في السلطنة إلى 300728 حالة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 4013 حالة. ولفتت إلى تعافي 208 حالات من الإصابة بـ/كورونا / ليرتفع عدد المتعافين في السلطنة إلى 289130، فيما وصل عدد الحالات المحجوزة في العناية المركزة إلى 95 حالة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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