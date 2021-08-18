لقاء كرزاي وحقاني.. طالبان تعلن أولى خطوات الحوار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى أنس حقاني القيادي البارز بطالبان الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، فيما يبدو مقدمة لحوار وعدت به الحركة مع الحكومة السابقة.

اللقاء كشف عنه مسؤول في طالبان، نقلت عنه وكالة "رويترز"، قوله إن الرئيس السابق كرزاي التقى بالقيادي الكبير في الحركة وأحد زعماء شبكة حقاني، لإجراء محادثات.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن عبدالله عبدالله مبعوث السلام في الحكومة السابقة رافق كرزاي في الاجتماع، لكنه لم يكشف عن مكان ولا تاريخ اللقاء.



وشبكة حقاني فصيل مهم في طالبان. تتمركز على الحدود مع باكستان، وواجهت اتهامات في السنوات الماضية بتنفيذ بعض أعنف الهجمات في أفغانستان، حسب رويترز.

وفي وقت سابق كشف متحدث باسم كرزاي؛ أول رئيس لأفغانستان، بعد سقوط طالبان، عام 2001، أن ممثلين عن الحكومة الأفغانية المنهارة يجرون محادثات مع حركة طالبان.

وقال المتحدث يوسف ساها، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الإثنين الماضي، إن "محادثات تجري وفي المرحلة الأولى، تم التأكيد على ضرورة حماية أرواح الأفراد وممتلكاتهم والممتلكات العامة".

وبعد فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني من أفغانستان يوم الأحد، وسيطرة طالبان على الحكم، أصبح الأمر متروكا لمجلس تنسيقي لتنظيم الانتقال السلمي للسلطة إلى الحركة.



ويضم المجلس كرزاي، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبدالله عبدالله، وزعيم "الحزب الإسلامي" قلب الدين حكمتيار.