شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسجل 147 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في السلطنة إلى 300728 حالة.



وأشارت الوزارة إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 4013 حالة.

ولفتت إلى تعافي 208 حالات من الإصابة بـكورونا، ليرتفع عدد المتعافين في السلطنة إلى 289130، فيما وصل عدد الحالات المحجوزة في العناية المركزة إلى 95 حالة.