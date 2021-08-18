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مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال.

 

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية علنية وأدوا طقوساً تلمودية في الجزء الشرقي منه.

 

الى ذلك اعتقل الاحتلال الاسرائيلي اليوم، أربعة فلسطينيين بينهم شقيقين من مدينة قلقيلية ومحافظتي نابلس و طوباس.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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