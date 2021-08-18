باكستان تسجل 66 وفاة و3974 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية و66 وفاة، و3974 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.109.274 إصابة، منها 88.209 حالات نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24.639 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 996.426 حالة.