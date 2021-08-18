سقوط أفغانستان .. الولايات المتحدة تجمد 9.5 مليار دولار من أصول «البنك المركزي الأفغاني»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مسؤول في الإدارة الأميركية أن الولايات المتحدة جمدت ما يقرب من 9.5 مليار دولار من الأصول المملوكة للبنك المركزي الأفغاني وأوقفت الشحنات النقدية إلى أفغانستان في الوقت الذي تحاول فيه منع حكومة بقيادة طالبان من الوصول إلى الأموال.

وقال المسؤول إن أي أصول للبنك المركزي تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تكون متاحة لطالبان، التي لا تزال مدرجة في قائمة عقوبات وزارة الخزانة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وغرد القائم بأعمال رئيس بنك دا أفغان (البنك المركزي الأفغاني)، أجمل أحمدي، في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، أنه علم يوم الجمعة أن شحنات الدولارات ستتوقف حيث حاولت الولايات المتحدة منع أي جهود لطالبان للوصول إلى الأموال.

ويمتلك البنك المركزي الأفغاني 9.5 مليار دولار من الأصول، جزء كبير منها في حسابات مع الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة.

ووفقا لما ذكره مصدران لـ "بلومبرغ"، فإن العقوبات الأميركية على طالبان تعني أنهم لا يستطيعون الوصول إلى أي أموال، خاصةً وأن الغالبية العظمى من أصول المركزي الأفغاني غير محتفظ بها حالياً في أفغانستان.

بدورها، امتنعت وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق.