لندن توجه دعوة للشعب الأفغاني للعيش في أمان في بريطانيا

الشارقة - اميمة ياسر - رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالأفغان للعيش بأمان في بريطانيا، مشيرا إلى أن لدى بلاده التزام دائم تجاه الشعب الأفغاني، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتينك عربي" .

وقال جونسون عبر حسابه الرسمي بفيسبوك: "لدينا التزام دائم تجاه الشعب الأفغاني، وسوف نحترمه".

وأضاف: "سيخلق مخطط إعادة التوطين الجديد طريقا آمنا وقانونيا لمن هم في أمس الحاجة إلى القدوم والعيش بأمان في المملكة المتحدة".

يذكر أن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كان قد أعلن في وقت سابق، أن جونسون يعتزم استضافة اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع لمناقشة الوضع في أفغانستان في الأيام المقبلة.