تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء بشكل طفيف، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من الارتفاع عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 785 جنيهًا مقابل 786 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 673 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 897 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6280 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.11%، ووصل سعر الأوقية إلى 1788.1 دولار في الساعة 12:34 ظهرًا بتوقيت القاهرة.