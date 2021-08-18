تنسيق 4 جامعات أقل 5% من الخاصة.. 3 حدود دنيا للقبول في تنسيق العام الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن تنسيق عام 2020- 2021، يشهد 3 مستويات من التنسيق والحدود الدنيا.

وأضاف في تصريحات له: لدينا حدود دنيا وتنسيق للجامعات الحكومية، وآخر لتنسيق الجامعات الخاصة، على أن يكون تنسيق الجامعات الأهلية أقل بـ5% من الجامعات الخاصة.

وأوضح: نتوقع أن ينخفض تنسيق هذا العام.

وأردف، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن الاختبارات المطلوبة في أي كلية أو جامعة، هي اختبارات القدرات ولها علاقة بكليات معينة تحتاج لبعض القدرات الخاصة مثل كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية وبعض التخصصات في كليات الهندسة وكليات التمريض، موضحًا: "الطالب بيدخل يعمل الاختبارات والجامعة تخطر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بعدد الناجحين في الاختبارات وبناءًا عليه يتم اختيار أعلى طلاب ناجحين من حيث المجموع".

وأكد: "أنه لم يتم تحديد موعد بدء التسجيل في النظام الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية".​