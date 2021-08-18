التعليم العالي: دليل إرشادي لمساعدة الطلاب في التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على الطلاب تسجيل رغباتهم على موقع تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد اضغط هنا

وأوضح الكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قام برصد تساؤلات واستفسارات الطلاب بشأن التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، وقام بالإجابة عن هذه الأسئلة وعرضها على السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق ومسئولي مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد.

أعقب ذلك تبسيط وتعريف الطلاب بإجراءات التنسيق للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، في شكل أسئلة وإجابات بشكل يَسهُل على الطلاب استيعابها وسيتم إتاحة هذا الدليل للطلاب على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فيسبوك اضغط هنا وكذلك الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة اضغط هنا وإتاحته للطلاب لتحقيق الاستفادة القصوى منه.

ويجيب هذا الدليل عن العديد من استفسارات الطلاب حول كيفية تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق، وأماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، والتعرف على قواعد التوزيع الجغرافي وعدد الرغبات المتاحة للتسجيل والقواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات، وموعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب، وعرض أسماء الكليات والمعاهد الجديدة المشاركة في تنسيق عام 2021 /2022.