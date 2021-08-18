مستشار بايدن: طالبان تسمح بمرور آمن لجسر جوي أميركي بكابل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 12:16 مساءً - منذ 12 دقيقة

نقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن للأمن القومي، قوله إن حركة طالبان وافقت على السماح بـ”ممر آمن” من أفغانستان للمدنيين الذين يكافحون للانضمام إلى جسر جوي تديره الولايات المتحدة من العاصمة كابل.

يأتي ذلك على الرغم من وجود جدول زمني لاستكمال إجلاء الأميركيين والحلفاء الأفغان وغيرهم.

وقال مسؤولو البنتاغون، إن الجسر الجوي عاد إلى مساره الصحيح بعد توقف مؤقت يوم الاثنين، ويتسارع رغم مشاكل الطقس ووسط اتصالات منتظمة مع قادة طالبان.

ووصلت قوات أميركية إضافية، وهناك المزيد في الطريق إلى هناك، ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 6 آلاف جندي في تأمين المطار في الأيام المقبلة.

وقال البيت الأبيض، إن 13 رحلة جوية اليوم الثلاثاء نقلت جواً 1100 مواطن أميركي ومقيم دائم وعائلاتهم من مطار كابل، مضيفا أنه من المتوقع أن تزداد السرعة اليوم الأربعاء وخلال الأسبوع.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إنها سترسل جون باس، سفيرها السابق لدى أفغانستان، لإدارة عملية الإجلاء في كابل، وقالت وزارة الدفاع إنها سترسل الميجور جنرال كريستوفر دونوهيو، ضابط العمليات الخاصة، ليتولى قيادة الأمن في المطار.