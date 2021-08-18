طالبان تحظر زراعة وإنتاج المخدرات في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 12:16 مساءً - منذ 14 دقيقة

قالت حركة طالبان أن أفغانستان ستتوقف عن إنتاج المخدرات بكافة أنواعها، وأنها ستعمل على أن تكون أفغانستان خالية من المخدرات.

وفي مؤتمر صحفي في العاصمة كابول قال الناطق الرسمي باسم الحركة ذبيح الله مجاهد: “لن تنتج أفغانستان أي أنواع من المخدرات، لن يكون ممكنا لأحد أن يشارك في تنظيم تهريب المخدراتن اعتبارا من هذه اللحظة ستكون أفغانستان دولة خالية من المخدرات”.

وذكر مجاهد أن البلاد ستحتاج لمساعدة دول العالم كي تكون لدى المزارعين المحليين إمكانية لإنتاج محاصيل أخرى بدلا عن زراعة الخشخاش، لافتا إلى أن مقاتلي “طالبان” يسيطرون على حدود البلاد بالكامل، مضيفا أن لا أحد سيهاجم الدول المجاورة من أرض أفغانستان.

كما أعلن عن ضمان الأمن الكامل للسفارات والممثليات الأجنبية والبعثات والوكالات الدولية، مضيفا أن السلطات الجديدة أصدرت مرسوما بالعفو العام.

المتحدث باسم الحركة كشف أن الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وحلفائها، لن يتعرضوا لأي أذى، مشيرا إلى أن “طالبان” لا تريد أن يغادروا البلاد.

كما أكد عزم “طالبان” على ضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع الأفغاني في حكومة أفغانية مستقبلية، مشددا على أن الحركة تتعهد باحترام المعتقدات الدينية والقيم الروحية لجميع الأفغان، وضمان حقوق المرأة في إطار الشرع الإسلامي والقانون.