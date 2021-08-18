مسؤول بارز في “طالبان” يجتمع مع كرزاي وعبدالله

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 12:16 مساءً - منذ 24 دقيقة

أفادت وسائل إعلام بأن المسؤول الكبير في حركة “طالبان”، أنس حقاني، التقى في كابل مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

ونشرت قناة “طلوع نيوز” الأفغانية صورا للاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بين حقاني (وهو الشقيق الأصغر لسراج الدين حقاني، نائب زعيم “طالبان” ورئيس “شبكة حقاني”) وكرزاي وعبدالله.

ولفتت القناة إلى أن حقاني وغيره من عناصر “طالبان” التقوا أيضا مع زعيم حزب “الدعوة الإسلامية” والقائد الميداني السابق عبد رب الرسول سياف.

وأكدت وكالة “رويترز” صحة الأنباء عن الاجتماع بين حقاني وكرزاي وعبدالله نقلا عن مسؤول في “طالبان”، دون شرح مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه “طالبان”، حسب “رويترز”، تشكيل حكومة جديدة بعد سيطرتها على العاصمة كابل الأحد الماضي.