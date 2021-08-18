مؤسسة خليفة الإنسانية: يوم العمل الإنساني فرصة لتعزيز وإرساء القيم النبيلة

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

أكدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني يمثل فرصة لتعزيز الإخاء وإرساء القيم الإنسانية النبيلة بين البشر بغض النظر عن الجنس أو اللون او المعتقد.



وقال محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن احتفال العالم في الـ19 من شهر أغسطس من كل عام باليوم العالمي للعمل الإنساني، يجب أن يوجه لخير الإنسان في كل مكان في كل المجالات التنموية والإغاثية.

وأضاف الخوري أن العمل الإنساني يمثل أهمية كبيرة خصوصاً في ظل ما يشهده العالم في الوقت الحاضر من تحد كبير لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق وتسهيل تقديم المساعدات والرعاية الطبية للمحتاجين حول العالم.

وأشار الخوري إلى أن مفهوم العمل الإنساني في دولة الإمارات يلقى اهتماما رسميا وشعبيا كبيرا على مستوى القيادة، وعلى مختلف المستويات الحكومية والمؤسسات الإنسانية والخيرية العاملة في دولة الإمارات.