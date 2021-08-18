شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء سباق فورمولا1- الياباني جراء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن منظمو سباقات سيارات فورمولا1- اليوم الأربعاء إلغاء سباق الجائزة الكبرى الياباني هذا العام بسبب "أمور معقدة قائمة" تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان من المفترض أن يقام السباق في منتصف أكتوبر ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، لكن تقرر إلغاءه رغم النجاح الذي حققته اليابان مؤخرا في استضافة دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة طوكيو.

وكان سباق اليابان قد ألغي أيضا في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وذكرت إدارة فورمولا1- في بيان :"نعمل الآن على تفاصيل جدول المنافسات المعدل، وسنعلن عن التفاصيل النهائية خلال الأسابيع المقبلة."