شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش.. 11 قتيلًا جراء غرق قارب للروهينجا بخليج البنغال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شرطة بنجلاديش اليوم الأربعاء إن رجال الإنقاذ عثروا على جثث 11 شخصا بعد أن فُقد عشرات من مسلمي الروهينجا جراء غرق قارب في خليج البنغال مطلع الأسبوع.

وانقلب القارب الذي كان يقل ما لا يقل عن 41 رجلا وامرأة وطفلا من الروهينجا بالقرب من ساحل منطقة تشاتوجرام جنوب شرق البلاد في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت أثناء محاولتهم الفرار من مخيم مثير للجدل للاجئين يقع على جزيرة قبالة البر الرئيسي.

قال مسؤول الشرطة رفيق الإسلام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف إن رجال الإنقاذ من البحرية وخفر السواحل من بنجلاديش عثروا على جثث رجل وثلاث نساء وسبعة أطفال بينما كانت تنجرف في نقاط مختلفة في الخليج ليل الثلاثاء.

وأفاد رفيق ، وهو أيضا رئيس مركز الشرطة المحلي المشرف على النظام في المخيم، إن الجثث أعيدت إلى مخيم اللاجئين في جزيرة بهاسان شار.

وذكر "جميع القتلى ينتمون إلى مجتمع الروهينجا، وقد تعرضوا للحادث أثناء محاولتهم الفرار من الجزيرة".

وأضاف المسؤول أن عملية الإنقاذ لا تزال جارية.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أعلنت أنها تلقت بلاغا بانقلاب قارب يقل عشرات اللاجئين من الروهينجا.