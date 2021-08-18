شكرا لقرائتكم خبر عن 11 إصابة جديدة بكورونا في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايوان اليوم الأربعاء 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 6 حالات عدوى محلية، و5 حالات من الخارج، دون أن تسجل أي حالات وفاة مرتبطة بالفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.آيه" اليوم أن من بين جميع حالات الإصابة المحلية الجديدة، تم تسجيل 4 حالات في تايبيه وحالتين في منطقة "تايبيه الجديدة".

وترفع الإصابات الجديدة إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفا و891 حالة، منها 14 ألفا و323 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 أيار/مايو، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وحتى الأن، تم تسجيل 821 حالة وفاة جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-"، من بينها 809 حالة منذ 15 أيار/مايو الماضي.